В Барнауле на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку

Госпитализация не потребовалась Фото: Олег УКЛАДОВ

11 августа в Барнауле автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на улице Юрина. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на информацию ГИБДД.

Полицейские предварительно установили, что, 51-летняя водитель автомобиля Toyota Ipsum завершала движение через перекресток и нарушила правила проезда пешеходного перехода. Иномарка сбила 9-летнюю девочку, которая начала переходить проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшей оказали помощь в травмпункте, госпитализация ребенку не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.