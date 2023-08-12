Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 августа 2023 5:19

В Барнауле на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку

9-летнюю девочку доставили в травмпункт после ДТП в Барнауле
Герман Архаров
Госпитализация не потребовалась

Госпитализация не потребовалась

Фото: Олег УКЛАДОВ

11 августа в Барнауле автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на улице Юрина. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на информацию ГИБДД.

Полицейские предварительно установили, что, 51-летняя водитель автомобиля Toyota Ipsum завершала движение через перекресток и нарушила правила проезда пешеходного перехода. Иномарка сбила 9-летнюю девочку, которая начала переходить проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшей оказали помощь в травмпункте, госпитализация ребенку не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.