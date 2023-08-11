На Алтае задержали девушку-курьера из группы мошенников

Девушка должна была забрать деньги у жертвы и перевести на специальный счет Фото: Анна СЕМИНА

Сотрудники полиции задержали в Славгороде девушку, которая выступила курьером в группе мошенников и должна была забрать деньги у потерпевших. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Девушка призналась, что быстро и легко заработать ей предложил знакомый. За то, чтобы она съездила в Славгород и забрала пакет с деньгами, а позже перевела их на специальный счет, он пообещал 15 тысяч рублей.

– По данному факту возбуждено уголовное дело, - пояснили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают остальных участников банды.

На данный момент известно, что задержанная ранее уже имела проблемы с законом: ее дважды судили за кражи. Сейчас девушка находится под домашним арестом.