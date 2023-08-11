Мужчина с «розочкой» совершил нападение на пивной магазин в Барнауле

Момент нападения. Скриншот видео с камеры наблюдения

Полиция Барнаула задержала по «горячим» следам мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на сотрудницу магазина разливных напитков.

Заявление поступило от 25-летней сотрудницы магазина. Она рассказала, что один из посетителей, угрожая ей разбитой бутылкой, похитил из кассы семь тысяч рублей и сбежал.

– В течение полутора часов сотрудники отдельного батальона ППС по приметам задержали неработающего ранее судимого 30-летнего мужчину, жителя другого региона, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

При досмотре у него нашли всю украденную сумму, а также «орудие» преступления – горлышко от стеклянной бутылки.

Как оказалось, мужчина зашел в магазин за алкоголем. Выпил его, а так как деньги, чтобы купить еще закончились, он решил «вынести» кассу. Он дождался, когда уйдут потенциальные свидетели и напал на продавца.

Сейчас злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.