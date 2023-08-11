Временное ограничение движения введут в Барнауле

Место перекрытия проезда. Скриншот сайта 2Гис

С 17 августа в Барнауле на несколько дней введут ограничение движения на улице 80-й Гвардейской Дивизии.

Ограничение будет действовать на всей ширине проезжей части в районе дома №57.

– На участке будут проводиться работы по ремонту тепловой сети, - поясняют в мэрии.

На эти несколько дней движение маршрутки №18 несколько изменится.

– в направлении конечной «ул.Лазурная»: улица 80-й Гвардейской Дивизии – улица Чеглецова – улица Смирнова – улица Петра Сухова, далее по маршруту;

– в обратном направлении: улица Петра Сухова – улица Смирнова – улица Чеглецова – улица 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту.