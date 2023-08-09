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НовостиДом. Семья9 августа 2023 9:43

В Алтайском онкодиспансере прокомментировали смерть кота Степана от рака

Он умер 8 августа
Александра Сапожкова
Степан прожил 16 лет. Фото: Ирина Балахнина

Степан прожил 16 лет. Фото: Ирина Балахнина

В группе Алтайского онкодиспансера во «ВКонтакте» прокомментировали смерть самого толстого кота России Степана, который проживал в Бийске. У животного был рак – лимфома.

- Мы не устаем говорить, что избыточный вес и его крайняя степень - ожирение - является одним из факторов риска развития онкологии! – отметили в группе.

Специалисты привели пример с людьми. Принято считать, что человек с раком худой и изможденный, но, по статистике, около 80% онкопациентов имеют ожирение разной степени тяжести.

- Такой нагрузки не выдерживают ни организмы людей, ни животных... Степку жалко, - написали специалисты.

Напомним, самого известного четвероногого жителя Бийска не стало 8 августа. Он прожил 16 лет.

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