Губернатору Томенко показали алтайские семена, которые востребованы в России и других странах

Губернатор подчеркнул, что в Алтайском крае сильная научная школа, в активе семеноводов имеется много уникальных разработок Фото: Антон ФЕДОТОВ

Губернатор Виктор Томенко посетил Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий. Глава края ознакомился с работой предприятия и поручил разработать селекционный комбайн, который поможет ученым в процессе разработки новых отечественных сортов сельхозкультур.

Губернатор подчеркнул, что в Алтайском крае сильная научная школа, в активе семеноводов имеется много уникальных разработок. Сегодня работа в этом направлении востребована. Виктор Томенко ознакомился с пшеницей, специально выведенной для климата региона, а также с новым сортом сои «Альфа», который, по мнению ученых, будет пользоваться большим спросом у аграриев. Этот сорт сои был создан при поддержке гранта в сумме 2,5 млн руб.

Селекция отечественных сортов – одно из главных направлений продовольственной безопасности страны. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности, доля семян отечественной селекции должна составлять не менее 75%. Об этом в частности шла речь на комиссии Госсовета по сельскому хозяйству, которую возглавляет Виктор Томенко.

Алексей Гаркуша, директор центра, отметил, что выведенные учеными сорта имеют высокий спрос как в России, так и за рубежом. Они успешно применяются в Монголии, республике Казахстан, Новосибирской, Кемеровской и Красноярском краях, а также на Дальнем Востоке. Губернатор похвалил алтайских селекционеров и отметил их значительный вклад в развитие семеноводства в России.

- Мы понимаем всю важность этой работы, она в основе. Мы сегодня большую поддержку предоставляем отрасли сельского хозяйства. Мне кажется, если здесь будет достаточно усилий и финансирования приложено, то и дальше по всей цепочке будут успехи, - сказал губернатор.

Также он дал поручение разработать комбайн, который поможет ученым выводить новые сорта.

- Я поручение министерству сельского хозяйства края дам и министерству промышленности, чтобы они вместе с нашими сельхозмашиностроителями посмотрели, что можно сделать. Техника нужна, она позволит эту работу вести на еще более высоком уровне, - сказал глава края.

Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий занимается селекцией 11 основных культур, включая пшеницу, овес, ячмень, горох, рапс, просо, вику, сорго, озимые культуры и подсолнечник. Центр имеет 90 сортов полевых культур, из которых 45 охраняются патентами. Ежегодно производится более 1000 тонн оригинальных и более 3500 тонн элитных семян. Основными покупателями являются хозяйства Алтайского и Красноярского краев, а также других областей и республик, включая Казахстан.