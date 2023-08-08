Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 10:30

В Алтайский край придут дожди с грозами и похолоданием

Температура будет постепенно понижаться
Вера Березовская
Уже 9 августа в предгорьях прогнозируют небольшие дожди и грозы

Уже 9 августа в предгорьях прогнозируют небольшие дожди и грозы

Фото: Олег УКЛАДОВ

На текущей неделе в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы, а ночная температура опустится до +9 градусов. Об этом сообщают на сайте Гидрометцентра.

Уже 9 августа в предгорьях прогнозируют небольшие дожди и грозы. 10 августа день пройдет преимущественно без осадков, а с 11 августа по краю вновь пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Дневные температуры воздуха в эти дни составит от +18 до +29 градусов, ночные – от +10 до +16.