В Алтайский край придут дожди с грозами и похолоданием

Уже 9 августа в предгорьях прогнозируют небольшие дожди и грозы Фото: Олег УКЛАДОВ

На текущей неделе в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы, а ночная температура опустится до +9 градусов. Об этом сообщают на сайте Гидрометцентра.

Уже 9 августа в предгорьях прогнозируют небольшие дожди и грозы. 10 августа день пройдет преимущественно без осадков, а с 11 августа по краю вновь пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Дневные температуры воздуха в эти дни составит от +18 до +29 градусов, ночные – от +10 до +16.