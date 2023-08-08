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НовостиПроисшествия8 августа 2023 11:30

Поджег дом: на Алтае мужчина пытался убить сожительницу и ее 5 маленьких детей

Житель Алтая пытался убить пятерых маленьких детей и их мать
Вера Березовская
Сгоревший дом

Сгоревший дом

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали 31-летнего жителя Первомайского района, обвиняемого в покушении на убийство сожительницы и ее пятерых малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, вечером 4 августа в одном из сёл Первомайского района обвиняемый поджёг дом, в котором находились женщина и её пять маленьких детей. Сельчанка вместе с детьми успела выбежать из горящего здания. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

После произошедшего злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Его объявили в розыск. 7 августа удалось установить его местонахождение. Мужчина прятался в лесу вблизи населённого пункта.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.