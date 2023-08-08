Личность подозреваемого установили Фото: Олег УКЛАДОВ

У жительницы Барнаула из квартиры украли сумку, в которой лежали 200 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД региона.

Женщина рассказала, что в вечером выходила из квартиры в магазин, не закрыв при этом входную дверь на ключ. В это время дома находились спящие супруг и сын. Вернувшись в квартиру через 30 минут, женщина не обнаружила следов постороннего присутствия. Однако позже выяснилось, что из шкафа пропала сумка, в которой лежали 200 тысяч рублей. Муж и сын рассказали, что деньги не брали.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за нарушение правил дорожного движения местный житель 1991 года рождения. Похищенные деньги мужчина потратил на собственные нужды.

На данный момент возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.