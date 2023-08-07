9 августа часть жителей Барнаула останутся без воды

Воды не будет у жителей дома на Павловском тракте, 74 Фото: Олег УКЛАДОВ

Часть жителей краевой столицы останутся без воды из-за работ по замене запорной арматуры. Об этом сообщает барнаульский водоканал.

С 23 часов 9 августа до 20 часов 10 августа специалисты займутся заменой двух запорно-регулирующих арматур. В это время воды не будет у жителей дома на Павловском тракте, 74. Еще несколько зданий будут на пониженном давлении. Полный список адресов можно найти здесь.

Барнаульцам приносят извинения за неудобства, горожан просят запасти воду заранее.