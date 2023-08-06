В Барнауле после ДТП по улице раскидало обломки Mercedes

ДТП на ул. Никитина в Барнауле 6 августа 2023. Скриншот видео t.me/incident22

Утром 6 августа на ул. Никитина, неподалеку от администрации Центрального района, произошло ДТП с участием Mercedes.

По данным ГУ МВД по краю, в 05:47 водитель 33 лет, управляя автомобилем Mercedes-Benz GLS AMG, превысил безопасную скорость, потерял контроль над транспортным средством и влетел в преграду (возможно, в дерево, - прим. ред.). Как сообщили очевидцы в тг-канале «Инцидент Барнаул», после аварии осколки автомобиля разбросало на несколько десятков метров по улице.

Водитель получил различные травмы и был госпитализирован, а пассажирке, девушке 27 лет, была оказана первая помощь на месте происшествия, ей госпитализация не потребовалась.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

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