Алтайский губернатор принял участие в празднике к 30-летию отряда ОМОН «Алтай»

Виктор Томенко наградил бойцов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в торжественном мероприятии, которое было посвящено 30-летию отряда ОМОН «Алтай». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, также в празднике приняли участие спикер АКЗС Александр Романенко, Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, мэр Барнаула Вячеслав Франк и так далее

Виктор Томенко отметил, что бойцы ОМОН находятся на передовой борьбы с преступностью и терроризмов. Они бывают и в горячих точках, в том числе на СВО.

- Для меня большая честь вручить сегодня бойцам нашего отряда государственные награды Алтайского края. Это знак признания вам за самоотдачу, самоотверженность, преданность Родине, ее идеалам и за ваш героизм, – отметил Виктор Томенко.

Бойцам были вручены медали «За честь и мужество», а также Почетные грамоты краевого правительства.