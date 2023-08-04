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НовостиОбщество4 августа 2023 9:51

На Алтае образовательные учреждения получат дополнительные 100 млн рублей

Часть средств направят на ремонт
Герман Архаров
К работам приступят после оформления документов и проведения конкурсных процедур

К работам приступят после оформления документов и проведения конкурсных процедур

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 100 млн рублей дополнительно выделят на нужды лицеев и техникумов, школ-интернатов и других образовательных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

Часть дополнительных денег пойдет на ремонт образовательных учреждений. Так Славгородский аграрный техникум, пострадавший от урагана, получит 4,8 млн рублей. А на ремонт крыши в Волчихинском политехническом колледже выделили около 10 млн рублей.

К работам приступят после оформления документов и проведения конкурсных процедур.

– Никаких задержек с этими вопросами быть не должно, – подчеркнул глава региона.