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НовостиОбщество4 августа 2023 6:41

Участок улицы Папанинцев на два месяца перекроют в Барнауле

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде это участка
Герман Архаров
Причина перекрытия – работы по строительству тепловой сети

Причина перекрытия – работы по строительству тепловой сети

Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула на два месяца ограничат движение на участке улицы Папанинцев. Об этом рассказали в мэрии.

Речь идет про всю ширину проезжей части улицы Папанинцев – от здания №143 до №151. Движение на этом участке перекроют с 7 августа по 7 октября.

Причина перекрытия – работы по строительству тепловой сети.

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде это участка. Лучше всего заранее выбирать маршруты объезда.