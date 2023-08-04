Участок улицы Папанинцев на два месяца перекроют в Барнауле

Причина перекрытия – работы по строительству тепловой сети
Фото: Олег УКЛАДОВ
В центре Барнаула на два месяца ограничат движение на участке улицы Папанинцев. Об этом рассказали в мэрии.
Речь идет про всю ширину проезжей части улицы Папанинцев – от здания №143 до №151. Движение на этом участке перекроют с 7 августа по 7 октября.
Причина перекрытия – работы по строительству тепловой сети.
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде это участка. Лучше всего заранее выбирать маршруты объезда.