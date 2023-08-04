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НовостиПроисшествия4 августа 2023 4:57

Младенец погиб в ДТП в Алтайском крае

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Алтайском каре
Герман Архаров
Пострадавших доставили в больницу

Пострадавших доставили в больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 4 августа в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погиб младенец. Также в аварии пострадали пять человек, среди которых есть дети, сообщает ГИБДД региона.

ДТП произошло в 2 часа ночи на дороге К-11 «Бийск-Карабинка-Республика Алтай». Предварительно установлено, что водитель Renault SR ехал от села Б.Угренево в направлении Новиково и не справился с управлением. Он съехал на левую обочину после чего иномарка опрокинулась.

- В момент ДТП в автомобиле находились водитель и 5 пассажиров, в том числе трое детей, - подчеркнули в ведомстве.

В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи скончалась девочка 2023 года рождения. Также в аварии пострадали девочки 2012 и 2021 годов рождения, два взрослых пассажира – женщина 1990 года рождения, мужчина 1987 года рождения и водитель. С травмами различной степени тяжести их доставили в Центральную городскую больницу Бийска.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.