Жара до +32 градусов и дожди ожидаются в Алтайском крае 4 августа

В краевой столице также пройдет кратковременный дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце рабочей недели в Алтайском крае все еще будет жарко. Днем в пятницу, 4 августа, температура воздуха составит +27…+29 градусов. Об этом пишет Гидрометцентр региона.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди, возможен град. Утром местами туман. Будет дуть юго-восточный ветер, 5-10 м/с, местами возможны более сильные порывы - 15-20 м/с.

В Барнауле 4 августа прогнозируют +27…+29 градусов. В краевой столице пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Подует юго-восточный ветер, 5-10 м/с.