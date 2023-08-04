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НовостиОбщество4 августа 2023 1:23

Жара до +32 градусов и дожди ожидаются в Алтайском крае 4 августа

В Барнауле будет до +29 градусов
Герман Архаров
В краевой столице также пройдет кратковременный дождь

В краевой столице также пройдет кратковременный дождь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце рабочей недели в Алтайском крае все еще будет жарко. Днем в пятницу, 4 августа, температура воздуха составит +27…+29 градусов. Об этом пишет Гидрометцентр региона.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди, возможен град. Утром местами туман. Будет дуть юго-восточный ветер, 5-10 м/с, местами возможны более сильные порывы - 15-20 м/с.

В Барнауле 4 августа прогнозируют +27…+29 градусов. В краевой столице пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Подует юго-восточный ветер, 5-10 м/с.