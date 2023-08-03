Президент наградил алтайскую доярку орденом Дружбы

Наталья Штреккер имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Владимир Путин за многолетний добросовестный труд наградил орденом Дружбы алтайскую доярку Наталью Штреккер. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор края Виктор Томенко.

Женщина более 30 лет работает на племенном заводе «Комсомольское», имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ. В 2020 году у нее был один из максимальных результатов по надоям в крае. За это она получила автомобиль

- Наталья Арсентьевна передает свой опыт молодым сотрудникам. Знаю, что и на других предприятиях работают такие наставники. Спасибо за ваш труд! – написал глава региона.

Отмечается, что награду женщина получила 2 августа.

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