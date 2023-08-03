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НовостиОбщество3 августа 2023 10:35

Президент наградил алтайскую доярку орденом Дружбы

Женщина более 30 лет работает на племенном заводе «Комсомольское»
Александра Сапожкова
Наталья Штреккер имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ

Наталья Штреккер имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Владимир Путин за многолетний добросовестный труд наградил орденом Дружбы алтайскую доярку Наталью Штреккер. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор края Виктор Томенко.

Женщина более 30 лет работает на племенном заводе «Комсомольское», имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ. В 2020 году у нее был один из максимальных результатов по надоям в крае. За это она получила автомобиль

- Наталья Арсентьевна передает свой опыт молодым сотрудникам. Знаю, что и на других предприятиях работают такие наставники. Спасибо за ваш труд! – написал глава региона.

Отмечается, что награду женщина получила 2 августа.

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