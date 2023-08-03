Смонтирована еще одна балка самого длинного пролета моста у Нового рынка в Барнауле

Полный монтаж планируется завершить к концу месяца Фото: "Вечерний Барнаул"

Барнаульское ДСУ №4 завершило монтаж второй балки пролета на путепроводе по проспекту Ленина у Нового рынка, сообщили в мэрии.

Этот пролет является самым протяженным, его длина составляет более 48 метров. Работы выполнили в рамках предоставленного РЖД «технологического окна» со 2 на 3 августа. Предварительно балка была собрана из 5 блоков и соединена болтами и сваркой. Каждый стык прошел проверку ультразвуковой диагностикой, которая подтвердила надежность и готовность к дальнейшему монтажу.

Всего пролет будет состоять из шести балок, и полный монтаж планируется завершить к концу месяца. После этого специалисты приступят к укладке плит для формирования проезжей части.