Житель Барнаула в лесу забил до смерти директора турбазы на озере Белое

Мужчина приобрел земельный участок возле озера, чтобы построить там базу отдыха Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Барнаула. Его обвиняют в убийстве директора турбазы на озере Белое, сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, в 2018 году мужчина приобрел земельный участок возле озера в Курьинском районе, чтобы построить там базу отдыха. Рядом находилась туристическая база, принадлежащая 48-летнему предпринимателю. Между мужчинами возник затяжной конфликт из-за шума во время строительных работ, который мешал отдыху туристов. Попытки директора турбазы уладить ситуацию и найти взаимопонимание не увенчались успехом.

В один из дней августа 2022 года, после очередной ссоры, подозреваемый предложил предпринимателю уединиться в лесу на квадроциклах для разговора. Прибыв в лес, мужчина начал избивать директора турбазы, нанося удары по голове и телу. От травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник вернулся домой, а затем на автомобиле вернулся в лес, загрузил тело в машину и привез в фельдшерский пункт. Он заявил, что якобы обнаружил пострадавшего в лесу без сознания. Такую версию подозреваемый поддерживал до тех пор, пока следователи не изучили показания свидетелей, заключения экспертов и видеозаписи, подтверждающие совместную поездку мужчин в лес. После этого подозреваемый стал утверждать, что предприниматель первым напал на него, и он, защищаясь, нанес смертельный удар по голове.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульца осудили за убийство директора фирмы «Наследие»

Установлено, что виновный в квартире потерпевшей на почве конфликта нанес женщине не менее 12 ударов (подробнее)