На Алтае установят бронзовые бюсты погибшим героям спецоперации

Предлагается установить бюсты в честь героев, погибших на Украине и в приграничных регионах России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Алтае установят памятники в честь погибших героев-участников специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал губернатор края Виктор Томенко.

Указ о сохранении памяти о погибших участниках специальной военной операции, которым присвоено звание Героя Российской Федерации, подписан 1 августа. В документе, опубликованном на сайте регионального правительства, муниципалитетам предлагается установить бронзовые бюсты в честь героев, погибших во время боевых действий на Украине и в приграничных регионах России. При этом краевые власти обещают оказать финансовую поддержку.

Проекты эскизов бюстов будут согласовываться с министерством культуры Алтайского края. При установке памятников будут соблюдаться нормы, утвержденные в 1973 году и описанные в характеристиках бюстов Героев Советского Союза, удостоенных второй медали «Золотая Звезда».

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