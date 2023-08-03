Алтайский губернатор проверил, как ликвидируют последствия урагана в Новичихинском районе

Отремонтированная крыша местной спортивной школы Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

3 августа глава региона Виктор Томенко находится с рабочей поездкой в Новичихинском районе. Там он, в частности, проверил, как отремонтировали крышу местной спортивной школы, пострадавшую от урагана весной этого года, сообщает правительство края.

Губернатор отметил, что последствия урагана были успешно ликвидированы. Сам спортивный комплекс произвел на него благоприятное впечатление, и он выразил уверенность в том, что там можно проводить краевые соревнования.

В ходе поездки губернатор сказала, что предотвратить стихийные бедствия невозможно, но региональные власти всегда готовы оперативно реагировать на подобные ситуации. Они оказывают помощь пострадавшим и восстанавливают разрушенные здания и инфраструктуру. Виктор Томенко подчеркнул, что еще один ураган обрушился на район в середине июля, и с тех пор продолжается работа по ликвидации последствий. Администрация сотрудничает с муниципалитетами, чтобы предоставить необходимую помощь на краевом уровне.

Отметим, в настоящее время в спортшколе обучается более 350 детей. Там предлагаются занятия по различным видам спорта, включая волейбол, футбол, самбо, лыжные гонки, гиревой спорт и баскетбол.

В текущем году были проведены ремонтные работы. Рабочие заменили деревянные трибуны на удобные и сиденья. Кроме того, было отремонтировано административное здание, включающее в себя раздевалки и судейскую.

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