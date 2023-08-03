В пруду барнаульского парка «Изумрудный» чуть не утонул ребенок

В пруду парка купаться запрещено Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

2 августа в барнаульском парке «Изумрудный» спасли тонущего ребенка. Об этом рассказала посетительница парка в паблике «Барнаул 22».

По словам женщины, трое мальчиков решили переплыть пруд. Однако одному из них не хватило сил. А его друзья, которые уже были на другом берегу, не обратили на это внимания. На помощь пришел молодой мужчина, который гулял по парку со своей семьи. Он моментально отреагировал на происходящее и спас мальчика.

Когда герой вернулся к семье, очевидец происшествия поспешила поблагодарить его за его отвагу. Однако Игорь, так звали мужчину, скромно ответил, что у него самого есть дети, и он просто сделал то, что считал нужным. Ничего героического в своем поступке он не усматривает.

Напомним, что в пруду парка купаться запрещено.

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