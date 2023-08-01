В период со 2 по 4 августа температура воздуха составит от +28 до +31 градуса днем Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул возвращается аномальная жара. По данным Алтайского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха достигнет +30 градусов и выше.

В период со 2 по 4 августа температура воздуха составит от +28 до +31 градуса днем. Ночью столбик термометра будет держаться от +15 до +19. Преимущественно без осадков.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой.