Объемные световые буквы украсили главный вход в барнаульский парк Юбилейный

Благоустройство парка продолжается Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В парке «Юбилейный» оформили главный вход объемными световыми буквами. Их разместили со стороны улицы Малахова, сообщают в мэрии.

Надпись была разработана архитекторами по индивидуальному дизайну. Накануне завершился монтаж и подключение букв.

Благоустройство парка продолжается. Уже практически закончили делать велобеговую дорожку. Также сделаны пешеходные дорожки из отсевного покрытия. Еще часть пешеходных связей будет выложена плиткой. Также подведены коммуникации для устройства модульного туалета.