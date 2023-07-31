Алтайский губернатор отметил важность машиностроения в крае для импортозамещения

Продукция предприятия поставляется в десятки стран Фото: Антон Червяков

Алтайский губернатор Виктор Томенко накануне побывал на уникальном предприятии региона «Сисорт», которое занимается производством фотосепараторов. Оборудование данной компании поставляют в десятки стран, отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Во время визита на завод Виктор Томенко осмотрел рабочие помещения и пообщался с коллективом. Особый акцент он сделал на важности предприятий машиностроения. Губернатор отметил, что власти региона будут оказывать таким компаниям всю необходимую поддержку.

Стоит сказать, что продукция предприятия поставляется в десятки стран. На рынке фотосепараторов «Сисорт» является крупнейшим российским производителем. В прошлом году на заводе произвели новую модель «Горизонт», которая позволяет очищать от ненужных примесей и бракованных продуктов пельмени, овощи, чипсы и другое продукты.

К слову, благодаря бизнес-миссии правительства региона в Индии в этом году, удалось договориться о поставках продукции и в эту страну. Индия стала 30-ой по счету страной, в которую «Сисорт» поставляет оборудование.

- Алтайский край один из признанных лидеров в сельском хозяйстве. Мы заявляем о том, что кормим не только себя, а всю Сибирь. Нашу продукцию знает вся страна. У нас в сельском хозяйстве успехи большие. Эта область требует применение современного эффективного оборудования, - подчеркнул глава региона Виктор Томенко.