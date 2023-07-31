Барнаульцы пожаловались на ночных гонщиков на дорогах

Автомобилисты устраивают заезды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жители пожаловались на шум из-за ночных гонщиков. Как сообщили горожане в телеграм-канале Barnaul22, автомобилисты устраивают заезды на перекрестке Малахова-Сухэ-Батора.

Одна из недовольных горожанок рассказала, что на дороге нет патрулей ДПС или ППС, поэтому гонщики беспрепятственно устраивают заезды и мешают спать жителям ближайших домов. Женщина призвала проконтролировать ситуацию и разобраться с шумными водителями.

К слову, с такой же проблемой столкнулись барнаульцы, которые живут в центре города.