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НовостиОбщество31 июля 2023 6:35

Барнаульцы пожаловались на ночных гонщиков на дорогах

По их словам, любители быстрой езды мешают им спать
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Автомобилисты устраивают заезды

Автомобилисты устраивают заезды

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жители пожаловались на шум из-за ночных гонщиков. Как сообщили горожане в телеграм-канале Barnaul22, автомобилисты устраивают заезды на перекрестке Малахова-Сухэ-Батора.

Одна из недовольных горожанок рассказала, что на дороге нет патрулей ДПС или ППС, поэтому гонщики беспрепятственно устраивают заезды и мешают спать жителям ближайших домов. Женщина призвала проконтролировать ситуацию и разобраться с шумными водителями.

К слову, с такой же проблемой столкнулись барнаульцы, которые живут в центре города.