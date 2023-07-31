Около 1,5 тысяч избирательных участков на выборах губернатора в Алтайском крае оборудуют камерами

Выборы будут проходить три дня Фото: Олег УКЛАДОВ

На выборах губернатора Алтайского края избирательные участки оборудуют видеокамерами. Они будут работать на протяжении всех трех дней голосования - 8, 9 и 10 сентября, сообщает краевой избирком.

– Видеонаблюдение с трансляцией видеоизображения на служебный портал будет осуществляться во всех 75 территориальных комиссиях и в 470 помещениях для голосования. Еще 1000 участков будут оснащены видеорегистраторами, которые будут осуществлять запись видеоизображения на внутреннюю карту памяти, – поясняют в избирательной комиссии региона.

Всего видеонаблюдением охватят 1470 избирательных участков. Это наиболее крупные УИКи, которые охватывает 55% избирателей Алтайского края.