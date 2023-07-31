Трехэтажный офисник хотят построить на улице Ткацкой в Барнауле

Строительство в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в деловом квартале планируют построить трехэтажное офисное здание. Как сообщает «Толк», офисник расположится в деловом квартале.

Проект на градосовете представил архитектор Владимир Золотов. По задумке здание возведут между проспектами Ленина и Калинина. Сейчас там находятся гаражи, склады и двухэтажные дома, которые должны снести. Также там идет строительство новых нежилых зданий.

Офисник будет многофункциональным и использоваться для оказания услуг населению. Здание будет угловым. Стены выполнят из газобетона, а фасады покроют штукатуркой короед в серых и белых тонах. Вокруг здания тротуары выложат плиткой и обустроят газон.

У членов совета практически не возникло вопросов и замечаний. Архитектор пообещал предоставить концепцию и визуализацию всех перспективных объектов, чтобы градосовет оценил вид квартала после реновации.