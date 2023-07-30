В Барнауле на кладбище пропадают оградки могил

Очевидцы говорят, что на Булыгинском кладбище спилили оградки Фото: Олег УКЛАДОВ

Очевидцы говорят о том, что на Булыгинском кладбище в Барнауле неизвестные спилили оградки на могилах. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала Инцидент Барнаул.

На кадрах видео видно, что у нескольких могилах, расположенных рядом друг с другом, нет оградок. Видно, что в земле остались нижние части столбиков. Очевидцы говорят, что оградки спилили и пострадали в том числе могилы ветеранов.

В комментариях под постом с видео жители города возмущены подобной ситуацией. Несколько человек высказали мнение, что необходимо проверить ближайшие пункты приема металлолома.

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