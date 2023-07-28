В Барнауле применили пенную атаку при тушении пожара в гаражах на проспекте Энергетиков

Работу спасателей осложняет большое количество горючих материалов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле локализовали пожар в гаражах с автомобилями на проспекте Энергетиков. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

– Работу спасателей осложняет большое количество горючих материалов, сильное задымление и высокая температура, - отмечают в МЧС.

На месте работают более 10 единиц техники, 29 человек личного состава, а также оперативная группа Главного управления. Для тушения огня провели пенную атаку.

Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.