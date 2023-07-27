Два человека, которых считали погибшими, сами ушли с места крушения вертолета на Алтае

Авиакатастрофа с Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023. Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Двое пассажиров, которых ранее считали погибшими в авиакатастрофе с Ми-8 в Республике Алтай, оказались живы и сами ушли с места крушения, сообщили в ГУ МЧС по региону.

- Они самостоятельно покинули место аварии и прибыли в районную больницу села Усть-Кокса, - сказали в ведомстве.

Установлено, что из 16 человек находившихся на борту, погибли четыре человека, 10 получили травмы и двое не пострадали.

Напомним, вертолет приближался к вертолетной площадке для посадки. Однако там уже находился другой борт, и экипаж решил приземлиться поблизости. Однако судно закрутило, оно задело столб и упало набок. Сверху на вертолет упали электропровода, и он загорелся.

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