Брокер ВТБ обеспечит автоматический переход к единому режиму расчетов Т+1

Переход произойдет автоматически, предпринимать дополнительные действия инвесторам не требуется.

Изменение станет возможно благодаря решению Московской биржи с 31 июля перевести торги акциями и облигациями на расчетный цикл Т+1 (то есть на следующий торговый день после сделки). Это позволит снизить временные затраты на проведение операций, унифицировать расчеты по различным инструментам и увеличить обороты торгов на рынке.

Расчетный цикл изменится по инструментам, которые ранее рассчитывались в течение двух дней: российским и «квазироссийским» акциям, биржевым и открытым фондам, а также облигациям с расчетом в иностранной валюте.

«В ближайшее время мы переходим на единый режим торгов и расчетов Т+1. Теперь «получить» бумаги можно будет не через два дня, как раньше, а уже на следующий день после совершения операции.

Помимо очевидных преимуществ, связанных с увеличением скорости расчетов и унификацией подхода к торгам разными инструментами, появляется возможность получить дивиденды, купив акцию за один торговый день до даты отсечки. Отметим, что нашим клиентам не нужно будет менять настройки самостоятельно – все изменения в функционале обеспечит брокер ВТБ», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.