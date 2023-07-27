«Для туристов там очень удобная логистика – 30 минут и ты на Белухе»: алтайский гид о полетах вертолета на Тюнгур, где упал вертолет Ми-8

Крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Алтайский гид Андрей Афонин рассказал о полетах вертолетов в районе Тюнгура, где произошло крушение вертолета.

- Для туристов там очень удобная логистика. Можно приехать в Тюнгур и за 20-25 тысяч рублей подняться на Белуху к Аккемскому озеру. Пешие же туры туда по неделе. На Аккеме есть база, рядом с ней вертолетная площадка, бетонной площадки на ней нет – судна садятся в долине реки, - сообщил гид.

По его словам, вертолеты летают туда несколько раз в день. Белуха самая высокая точка Сибири и самый популярный маршрут. С Тюнгура вертолет летит около 30 минут.

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