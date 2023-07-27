Необычный ягодный праздник «Попробуй – понравится!» впервые проведут на Алтае

Афиша мероприятия Фото: Министерство культуры Алтайского края

На Алтае 29 июля впервые пройдет народный ягодный праздник «Попробуй – понравится!», сообщили в минкультуры края.

Мероприятие состоится в селе Мамонтово. Главные мероприятия ожидаются в парке культуры и отдыха им. Горького, в розарии и на площади районного Дома культуры.

Так, в 11 часов на главной сцене площади РДК состоится торжественное открытие праздника. Гостей ждет костюмированное шествие, а на ягодном рынке «Все из ягод» представят кулинарные шедевры. Также будут организованы выставки и продажи изделий ручной работы.

В розарии можно будет стать участником «Уличного театра в гриме», сфотографироваться в фотозоне, оформленной в народном – ягодном стиле, а также принять участие в мастер-классах.

Также для гостей подготовят «Ягодное ГТО». Их ждут народно-спортивные игры и забавы, турниры по стрельбе из лука, бои на мягких дубинках, армрестлинг, перетягивание каната, шахматы, дартс и другие соревнования.

В 20 часов на танцевальной площадке парка состоится «Ягодный этнококтейль», где пройдет дефиле в национальных костюмах, а также состоится «Ягодная дискотека» с участием ди-джея из Барнаула.

Праздник завершится салютом в 23 часа.