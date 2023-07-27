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НовостиПроисшествия27 июля 2023 8:16

С балкона 16-этажного дома в Барнауле выпал человек и разбился насмерть

Тело, накрытое простыней, лежало у подъезда барнаульской новостройки
Александра Сапожкова
На место выезжали полиция и скорая помощь

На место выезжали полиция и скорая помощь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с балкона новостройки выпал человек. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент-Барнаул».

ЧП случилось по адресу: Павловский тракт, 60-б (ЖК «Классика»). По словам очевидцев. Тело погибшего лежало у входа в первый подъезд. Когда приехали медики и полиция, его накрыли белой простыней.

Отмечается, что человек выпал с общего балкона дома.

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