В Бийске женщина за рулем иномарки устроила ДТП и погибла

ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства автомобильной аварии. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате ДТП погибла женщина.

Авария произошла 25 июля около полудня. Предварительно известно, что женщина 2001 года рождения ехала по переулку Складскому на автомобиле Nissan. В районе дома №65 на улице Иркутской она не дала преимущество автомобилю Toyota под управлением мужчины 1992 года рождения.

В результате столкновения машин женщина погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи. Другой водитель получил травмы, но выжил. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.