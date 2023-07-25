Каждый второй россиянин при покупке нового автомобиля готов воспользоваться госпрограммой

Около 40% ожидают возобновления ее условий и хотели бы купить по ней машину с двигателем внутреннего сгорания, а 54% выступают за расширение списка доступных брендов. Таковы результаты совместного опроса*, проведенного ВТБ и «Открытие Авто» .

81% опрошенных осведомлены о госпрограмме льготного автокредитования: 35% знают о возможности взять льготный кредит на покупку автомобиля и в курсе условий, еще 46% слышали о программе в целом. Ничего не слышали о возможности льготного автокредитования лишь 19% опрошенных. Более информированными оказались автовладельцы с Дальнего Востока (43%), Северного Кавказа (40%), а также Москвы и Московской области (40%). У каждого пятого респондента (20%) уже был опыт автокредитования в рамках господдержки. Чаще других льготные займы привлекали москвичи и жители Дальнего Востока (по 20%), реже других – на Урале и в Сибири (по 10%).

В ходе опроса выяснилось, что 38% респондентов ожидают возобновления госпрограммы. Больше всего этого хотели бы россияне возраста 26-40 лет (46%). Интересно, что женщины ждут перезапуска целевой программы чуть больше, чем мужчины (41% против 36%). Не ожидают ее перезапуска 22% респондентов, а 40% затруднились с ответом.

Воспользоваться льготным автокредитом в случае продления программы готовы 47% опрошенных, тогда как двумя годами ранее сделать это планировали только 12% будущих автовладельцев (опрос июля 2021 г). Лишь 15% не планируют пользоваться льготными автокредитами, а остальные затруднились с ответом.

Интересно, что 54% предпочли бы купить машину с классическим двигателем внутреннего сгорания. Лишь 13% сказали, что выберут электрокар. Треть респондентов пока не определились с выбором типа автомобиля.

Отвечая на открытый вопрос о желательных изменениях (можно было дать три варианта ответа), 54% респондентов предложили увеличить список доступных к покупке автобрендов. 39% хотели бы расширить категорию участников программы, а треть (33%) рассчитывают на субсидирование ставки по автокредиту по аналогии с господдержкой ипотеки. 19% предлагают стимулировать покупку электрокаров за счет большей скидки, 15% - увеличить порог стоимости транспорта для участия в программе. Только 11% опрошенных действующие условия полностью устраивают.

«Льготное кредитование стало определяющим фактором, вернувшим авторынок на траекторию роста и в первую волну пандемии, и после ухода западных брендов. Сегодня программа распространяется только на отдельные категории клиентов, что отражается на ее результате в общем объеме продаж. Многие автовладельцы ждут возвращения льготных кредитов, так как на фоне роста цен приобретение машин становится менее доступным – в первую очередь, для социальных категорий населения», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

«Последний год программа льготного автокредитования продолжает оставаться одним из основных драйверов как рынка автокредитования, так и сегмента автобизнеса в целом. Господдержка в условиях растущих цен позволяет сделать автомобиль для россиян доступнее и стимулирует покупательский спрос. И рынок ждет ее продления. А с учетом того, что «китайцы» сейчас активно заходят на рынок, считаем, что в рамках господдержки нужны большие привилегии для отечественных производителей и расширение списка доступных к покупке национальных марок авто», – отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

*Опрос проведен в июне 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.