Электричество отключат 25 июля в пригороде Барнаула

Отключение электроэнергии
Фото: Анна Перевощикова
В пригороде Барнаула 25 июля планово отключат электроэнергию. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь», речь идет о пригороде Центрального района.
В поселках Бельмесево и Радужный, а также селе Конюхи будут проводить капитальный ремонт электрооборудования. В связи с этим электричества не будет на ряде улиц. Отключение продлится несколько часов - с 10:00 до 14:00.
Посмотреть список улиц и домов можно на сайте городской администрации.
Также отключение затронет СНТ:
- «Флора»;
- «Росинка»;
- «Мелиоратор»;
- «Автокомбинат»;
- «Дубрава»;
- «Аппарель»;
- «Мелиоратор»;
- СНТ Степное-1.