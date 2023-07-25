Электричество отключат 25 июля в пригороде Барнаула

Отключение электроэнергии Фото: Анна Перевощикова

В пригороде Барнаула 25 июля планово отключат электроэнергию. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь», речь идет о пригороде Центрального района.

В поселках Бельмесево и Радужный, а также селе Конюхи будут проводить капитальный ремонт электрооборудования. В связи с этим электричества не будет на ряде улиц. Отключение продлится несколько часов - с 10:00 до 14:00.

Посмотреть список улиц и домов можно на сайте городской администрации.

Также отключение затронет СНТ:

- «Флора»;

- «Росинка»;

- «Мелиоратор»;

- «Автокомбинат»;

- «Дубрава»;

- «Аппарель»;

- «Мелиоратор»;

- СНТ Степное-1.