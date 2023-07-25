В Белокурихе планируют построить поселок таунхаусов

Строительство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белокурихе может появиться целый поселок таунхаусов. Как сообщает «Толк», строить поселок начнут в августе.

Проект уже готов. Реализовывать его будет барнаульский застройщик «Созидание». Согласно плану, поселок начнут строить на улице Чернявского, который в настоящий момент активно застраивают коттеджами. Компания сейчас получает разрешение на строительство.

Со слов директора компании Сергея Демина, там будут возведены три двухэтажных корпуса на восемь, шесть и восемь хозяев. В общем сложности будет 22 таунхауса.

- У каждого блока запроектированы свои земельные участки по пять соток. Здесь жильцы могут обустроить персональные зоны отдыха: поставить беседку, бассейн с шезлонгами и даже баню, - подчеркнул застройщик.