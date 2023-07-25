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НовостиНедвижимость25 июля 2023 1:45

В Белокурихе планируют построить поселок таунхаусов

Работы стартуют уже в августе
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Строительство

Строительство

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белокурихе может появиться целый поселок таунхаусов. Как сообщает «Толк», строить поселок начнут в августе.

Проект уже готов. Реализовывать его будет барнаульский застройщик «Созидание». Согласно плану, поселок начнут строить на улице Чернявского, который в настоящий момент активно застраивают коттеджами. Компания сейчас получает разрешение на строительство.

Со слов директора компании Сергея Демина, там будут возведены три двухэтажных корпуса на восемь, шесть и восемь хозяев. В общем сложности будет 22 таунхауса.

- У каждого блока запроектированы свои земельные участки по пять соток. Здесь жильцы могут обустроить персональные зоны отдыха: поставить беседку, бассейн с шезлонгами и даже баню, - подчеркнул застройщик.