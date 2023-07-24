Двух жителей Алтая осудили за избиение мужчины из-за вида крови

Мужчин признали виновными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили двоих мужчин, которые избили местного жителя из-за вида крови. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Житель Бийска отдыхал у приятеля в Солтонском районе Алтайского края. В 12 часов у дома остановилась машина, оттуда вышли незнакомцы и остались стоять за изгородью. Бийчанин спросил, чего хотят гости, и во время разговора один из них схватил жителя алтайского наукограда через забор за футболку, случайно порезав руку.

– Вид крови вызвал у мужчин всплеск гнева, – подчеркнули в суде

Вскоре после этого один из фигурантов забежал в ограду и стал бить бийчанина, используя, в том числе, метлу. Вскоре к потасовке присоединились другие мужчины. В какой-то момент на улицу вышла хозяйка, которая закричала. После этого один из нападавших успокоился и вытолкал друзей из ограды

Пострадавший бийчанин смог сам обратиться за помощью в больницу. У мужчины поврежден глаз.

Одного из нападавших оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье о побоях. Другому мужчине за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ограничили свободу и назначили выплатить 120 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

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