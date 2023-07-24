Бразильский ресторан появится на месте бара Che Guevara в Барнауле

Фото иллюстративное Фото: Вера Березовская

На месте бара Che Guevara в центре Барнаула появится бразильский ресторан. Об этом пишет «Алтапресс».

Как рассказал источник издания, бар-ресторан в бразильском стиле планируют открыть 1 сентября или чуть позднее. Значительных изменений в планировке помещения не планируют, но поменяют дизайн и формат работы.

Внутри создадут праздничную атмосферу бразильского карнавала, интерьеры будут красочными. Вместимость сохранится на прежнем уровне.

Днем заведение будет работать как бар-ресторан, а вечером и ночью — как ночной клуб.