Потепление до +32 градусов и дожди прогнозируют 24 июля в Алтайском крае

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с потепления. Днем в понедельник, 24 июля, воздух прогреется до +22…+27, по западу и югу местами будет еще теплее - до +32 градусов. Об этом пишет региональный Гидрометцентр.

В отдельных районах региона 24 июля пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Утром местами будет туман, поэтому автомобилистам нужно быть особенно внимательными. В регионе будет дуть южный ветер, 5-10 м/с, местами не исключены порывы до 15 м/с.

В Барнауле днем в понедельник столбики термометров покажут +25…+27 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков. Подует южный ветер, 5-10 м/с.