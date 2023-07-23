Четырехметровый пирог представили в рамках «Шукшинских дней на Алтае»

Фестиваль пирога. Фото: Алтайский дом народного творчества

В Алтайском крае 22 июля во второй раз прошел праздник пирога. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на празднике было представлено около пяти тысяч пирогов.

Фестиваль проходил в Сростках, на родители писателя, режиссера Василия Шукшина. В этом году он был еще более масштабным, чем в прошлом. На стадионе объединили площадки сельских администраций Бийского и Советского районов. Как отметила председатель по культуре района Татьяна Чертова, гости праздника могли не только полакомиться вкуснейшей выпечкой, но и принять участие в играх, конкурсах и викторинах.

Организаторы подсчитали, что всего на празднике было представлено около пяти тысяч пирогов с рыбой, мясом, капустой, ягодой и другими начинками. А главным угощением стал четырехметровый пирог.

В следующем году на праздник планируют пригласить представителей других районов Алтайского края.