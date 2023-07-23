Сырный гастрономический фестиваль пройдет в Алтайском крае

Сырный фестиваль Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «Как сыр в масле!». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, праздник пройдет в селе Киприно Шелаболихинского района 29 июля.

На площадке гостям фестиваля представят всевозможные сорта и виды сыра. На дегустации можно будет попробовать твердые, рассольные, плавленые, копченые и авторские сыры. Также в программе выставки, различные мастер-классы, игры и выступления артистов. А завершится праздник ярким фейерверком.

Свою продукцию представят сельскохозяйственные производители и народные мастера. Вход на праздник свободный. Начало в 15:00.