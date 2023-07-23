Алтайские медики удостоены высших государственных и ведомственных наград

Награждение. Фото: Минздрав АК

Алтайские медработники получили высшие государственные и ведомственные награды. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, двое специалистов удостоены звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Награды вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Заведующая детским отделением, врач-педиатр Михайловской ЦРБ Галина Ведяпина и заведующий отделением скорой медпомощи, врач-анестезиолог-реаниматолог ЦГБ Бийска Олег Дубинин стали заслуженными врачами. Известно, что женщина трудится в системе здравоохранения уже 38 лет.

- Благодаря ей в апреле 2018 года открылся дневной стационар для лечения маленьких пациентов, не требующих круглосуточного наблюдения. Галина Ведяпина много лет является наставником молодых специалистов, охотно передавая многолетний опыт, - отметили в министерстве.

А Олег Дубинин трудится в сфере 36 лет. Благодаря его инициативе при транспортировке больных применяют передовые подходы. В числе заслуг врача - освоение и применение метода временной электрокардиостимуляции.

Также целый ряд медицинских специалистов получили нагрудный знак «Отличник здравоохранения», Почетную грамоту Миздрава РФ. Посмотреть полный список награжденных можно на сайте ведомства.