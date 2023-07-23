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НовостиОбщество23 июля 2023 2:32

В горбольнице №2 Бийска откроется новый кабинет для диспансеризации населения

Сейчам там ведутся ремонтные работы
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ремонт. Фото: t.me/gb2biisk

Ремонт. Фото: t.me/gb2biisk

В Бийске на следующей неделе начнет работать новый кабинет для диспансеризации в городской больнице №2. Как сообщают в телеграм-канале медучреждения, пациентов будут принимать на площадке ул. Разина, 61.

Кабинет располагается на первом этаже поликлиники. Работы уже на финальной стадии.

По словам заместителя главврача по поликлинике Майи Буковой, всего за полгода диспансеризацию прошли больше 21 тыс. человек.

- Только вот результаты обследования не у всех хорошие. Да, многие убедились, что здоровы. Однако у некоторых пациентов, прошедших диспансеризацию, были выявлены различные заболевания на разных стадиях, - отметила специалист.

Все пациенты получают лечение и взяты под наблюдение. Горожан пригласили пройти обследование и проверить свое здоровье.