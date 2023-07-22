Фото: Антон Червяков Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко побывал на закрытии фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Мероприятие прошло в Сростках – на родине писателя.

Шукшинский кинофестиваль этого года стал юбилейным – 25-м. Приветствие участникам и зрителям направил президент Владимир Путин, а одним из гостей стал министр здравоохранения Михаил Мурашко, который признался, что с юности мечтал побывать на фестивале.

- Это у меня была давняя мечта со студенческих лет, когда еще знакомился с творчеством Василия Макаровича, побывать в Сростках. Сегодня она сбылась. Шикарное место, блестящая атмосфера, ну и люди очень интересные».

Фестиваль открылся 18 июля, за пять дней в рамках трех конкурсных программ, а также спецпрограммы жители и гости посмотрели 40 фильмов. По предварительным подсчетам, на кинопоказах побывало более 7 тысяч зрителей. Среди почетных гостей были звезды отечественного кино Ирина Петровна Купченко, Ольга Евгеньевна Прокофьева, Игорь Петрович Петренко.

Как отметил глава региона Виктор Томенко, задача фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» - популяризировать настоящую русскую литературу и кинематограф. И более того – популяризировать русскую жизнь, «русский мир», который до сих пор жив в людях Алтайского края.