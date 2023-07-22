Глава СК затребовал доклад по делу об изнасиловании пассажирки такси в Алтайском крае

Преступление было совершено в июне Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования дела об изнасиловании пассажирки такси в Алтайском крае. Об этом сообщает информационный центр СК России.

- На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств совершенного водителем такси изнасилования пассажирки в Алтайском крае в июне текущего года, - пишет информационный центр.

Также в сообщении говорится, что подозреваемый скрылся от правоохранителей и выехал за пределы России.

Помимо доклада о расследовании дела Бастрыкин потребовал отчитаться краевой следком о проделанной работе по розыску подозреваемого.