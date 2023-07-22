Пассажирский автобус загорелся на трассе в Алтайском крае

Приехавшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
На трассе в Алтайском крае загорелся пассажирский автобус, в котором ехали 48 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло 21 июля трассе Р-256 в Косихинском районе. Автобус ехал по маршруту Барнаул – Бийск. В дороге загорелся моторный отсек.
Приехавшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Люди из автобуса вышли сами, пострадавших в результате инцидента нет.
За пассажирами выехал резервный автобус из краевой столицы.