Выхода на верховой пожар не допущено Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали новый лесной пожар в Угловском районе. Об этом сообщилb 21 июля в Telegram-канале «Алтайлес».

Возгорание возникло на территории Тополинского участкового лесничества. К вечеру 21 июля пожар был локализован.

- Вовремя предприняли меры по недопущению распространения огня, сработали оперативно. Выхода на верховой пожар не допустили, - сообщил директор ООО «Лесное».

Предварительная площадь возгорания составила не более 9 га.