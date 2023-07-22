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НовостиПроисшествия22 июля 2023 4:50

В Алтайском крае зафиксировали новый лесной пожар в Угловском районе

Возгорание возникло на территории Тополинского участкового лесничества
Вера Березовская
Выхода на верховой пожар не допущено

Выхода на верховой пожар не допущено

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали новый лесной пожар в Угловском районе. Об этом сообщилb 21 июля в Telegram-канале «Алтайлес».

Возгорание возникло на территории Тополинского участкового лесничества. К вечеру 21 июля пожар был локализован.

- Вовремя предприняли меры по недопущению распространения огня, сработали оперативно. Выхода на верховой пожар не допустили, - сообщил директор ООО «Лесное».

Предварительная площадь возгорания составила не более 9 га.